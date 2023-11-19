"الصحة الفلسطينية": 12415 شهيدًا بغزة والضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.415 والجرحى إلى نحو 32500 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت، أكثر من 12.200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.

وأفاد النازحون من الشمال بوجود جثامين في الشوارع، وحتى 15 نوفمبر الجاري، لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عِداد المفقودين، منهم 2000 طفل.