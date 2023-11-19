230 منفذًا بجميع الأحياء.. الإسكندرية تواصل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

تواصل مبادرة خفض أسعار السلع بالإسكندرية توفير كميات من السلع الأساسية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تنتشر المبادرة في 230 منفذًا متنوعًا لبيع السلع بجميع أنحاء المدينة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المبادرة التي ترفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار توجيهات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم تخفيضات تصل من 15 إلى 25٪ على 7 سلع أساسية هى (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس).

توجيهات الرئيس برفع المعاناة عن المواطن



وأوضح المحافظ أن قرار تدشين المبادرة له مردود إيجابي على المواطنين للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار إلى منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بلغ في الإسكندرية إلى 230 منفذ من ضمنهم 81 مجمع استهلاكي، و6 سلاسل تجارية كبري تضم 80 فرع، و97 منفذ تابع للقوات المسلحة، و46 منفذ من منافذ الداخلية، مع العمل على التنسيق لزيادة أعداد المنافذ المشاركة.

وأكد محافظ الإسكندرية على توافر جميع السلع الأساسية المعلنة بالمبادرة من بجميع المنافذ ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع بشكل دوري لحصول المواطن على السلعة التي يحتاجها بسعر مخفض.

ومن جانبه قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين للإعلام والاتصال السياسى، أن المبادرة تقام بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، والسلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية، حيث يتم عرض السلع الخاصة بالمبادرة فى ركن خاص بها داخل فروع السلاسل التجارية بأسعارها المخفضة.

وأضاف لـ"الدستور" أن المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، شدد على دور المديرية والذي يتمثل فى الدور التنسيقى والرقابى الأصيل لمتابعة التخفضيات على السلع المعلن عنها وأنها تخفيضات حقيقية بالإضافة إلى تلقى تقارير لمتابعة مدى تأثير التخفيضات على مثيلتها من السلع بالأسواق الأخرى.

وأوضح أنه يتم يوميًا حملات مكبرة على جميع منافذ المبادرة للتأكد من توافر السلع بها وتقديمها بالأسعار الخاصة بالمبادرة بعد التخفيض وإعلان الاسعار المخفصة عليها وذلك للحصول المواطن على السلع بجميع المنافذ المعلنة وبأسعار أقل عن مثيلتها في الأسواق.

IMG-20231119-WA0048

IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٧٢٢١٩

IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٧٢٢٣٧