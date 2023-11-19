الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شباب ورياضة شمال سيناء تعلن انطلاق المشروع القومي لأخصائي التأهيل والقياسات

شباب ورياضة شمال
شباب ورياضة شمال سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (قطاع الرياضة) الإدارة المركزية للطب الرياضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة بتفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي عن انطلاق المشروع القومي "لأخصائي التأهيل والقياسات" و"أخصائي التغذية الرياضية".

وذلك للاستعانة بهم في مشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة (المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي) وغيرها وكذا مراكز ووحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية ووفقًا لمعايير علمية وضوابط واختبارات. 

الشروط العامة للتقدم:-

1:- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية الرياضية والأفضلية للحاصلين على درجات

الماجستير والدكتوراة في مجالات التخصص من أقسام علوم الصحة الرياضية.

2:- أن يكون المتقدم على معرفة تامة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها في المجال.

3:- أن يجيد اللغة الإنجليزية.

4:- إجادة استخدام الحاسب الآلي ومهارات البحث والتواصل باستخدام شبكة الإنترنت.

5:- الحصول على دورات تدريبية معتمدة من جهات رسمية في مجالات التخصص.

- يمكن للمتقدمين المتخصصين من الجنسين.

- يمكن التقدم من جميع محافظات الجمهورية.

- أن يكون المتقدم لائق طبيا

- يسمح بالتقدم علي تخصص واحد فقط وفقا للمؤهلات العلمية.

المستندات المطلوبة للتقدم:

*ملئ استمارة التسجيل المرفقة على أن يتم طباعتها واستيفائها وارسالها مرفقا بها

*السيرة الذاتية

*صورة بطاقة الرقم القومي وجهين 

*صورة شهادات المؤهل

*شهادات الدرجات العلمية

*شهادات الدورات التدريبية

PDF على أن يتم ارسالهم جميعا في ملف واحد 

و يتم تسمية الملف باسم المتقدم والتخصص

يراعي إرسال المستندات المطلوبة على رقم واتس اب 01112926127 في موعد غايته يوم الخميس 23 نوفمبر 2023م.

وذلك في إطار حرص الدولة ومؤسساتها تجاه الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية ودمجها للعمل بالمشروعات القومية المختلفة المتعلقة برعاية الموهوبين رياضيا وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة باستكمال منظومة البطل الرياضي ورعايته من مختلف الجوانب والدكتور عادل رضوان وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الرياضة والدكتور أحمد الشيخ وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية الطب الرياضي وبتوجيهات الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

الإدارة المركزية للطب الرياضى وزارة الشباب و الرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي شمال سيناء أخصائي التغذية الرياضية

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