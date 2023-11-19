58.9 مليار دولار حجم تجارة مصر والسعودية فى 5 سنوات

قالت وزارة التجارة السعودية، الأحد، إن المملكة ومصر بينهما تكامل تجاري وشراكة استراتيجية، منوهة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 221 مليار ريال (58.93 مليار دولار) في آخر 5 سنوات.

وارتفع التبادل التجاري بين السعودية ومصر بنسبة تتجاوز 40% خلال 2022، إذ بلغ 76.5 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، مقابل 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) في العام السابق.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 29 مليار ريال (7.73 مليار دولار) في 2020، مقابل 36 مليارا (9.6 مليار دولار) في 2019، و25 مليار ريال (6.67 مليار دولار) في 2018.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن المملكة جاءت فى المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في 2022.

ويبحث وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، في القاهرة، من 19 إلى 20 نوفمبر الجاري، تعزيز الشراكة التجارية السعودية- المصرية، بمشاركة نحو 90 من كبار رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات السعودية.

وتهدف الزيارة إلى عقد لقاءات مع وزراء ومسئولين من الجانب المصري، وتسهيل الأعمال الاقتصادية بين البلدين، واستعراض الفرص الواعدة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما، إضافة إلى المشاركة في ملتقى الأعمال السعودي المصري.