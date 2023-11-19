الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 متهمين لسرقتهم مليون جنيه من داخل سيارة بالهرم

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس 6 متهمين، لسرقتهم مبلغا أكثر من مليون جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات في الهرم.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق، بأن حال استقلال المجني عليهما سيارة وبحوزتهما مبلغ مليون و170 ألف جنيه، تتبعوا خطواتهم، وباستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا بسرقة المبلغ المالي.

وأفاد المتهمون، بأن محاسب بداخل الشركة استغل عمله وعلم بتحركات العاملين، واتفق مع المتهمين، بارتكاب الواقعة.

القبض على المتهمين

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من "سائق، مرافقه- مقيمين بالبحيرة" بأنه حال استقلالهما سيارة "نقل" قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما "مليون و170 ألف جنيه" وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولون" قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى. 

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة "6 أشخاص- مقيمين بالجيزة والبحيرة". 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه- سيارة مينى باص "دون لوحات معدنية".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث استغل أحدهم عمله بالشركة "محاسبا" وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

نيابة جنوب الجيزة الشركات في الهرم داخل سيارة المتهمين القبض على المتهمين قسم شرطة الاهرام

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