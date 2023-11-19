التبرع بإيرادات أول أسبوع من فيلم "بلوموندو" لأهالى غزة

أعلن الفنان محمد رضوان عن تبرع الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، بإيرادات أول أسبوع عرض لصالح أهالي قطاع غزة.

وروّج "رضوان" لفيلم "بلوموندو"، الذي يشارك في بطولته رفقة بطل العمل الأساسي النجم حسن الرداد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، ونشر صورة البوستر الدعائي للعمل وعلّق قائلاً: "فيلم بلوموندو بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. تبرعنا بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح أشقائنا في غزة.. فلسطين حرة عربية".

قصة وأحداث فيلم "بلوموندو"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو، الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد، سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

أبطال وصناع فيلم "بلوموندو"

وفيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل: ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فيلم "الإسكندرانى"

من جهة أخرى، انتهى محمد رضوان مؤخرًا من تصوير دوره فى أحداث فيلم "الإسكندراني"، إذ يواصل المخرج خالد يوسف حاليا عمليات مونتاج ومكساج مشاهد وأحداث الفيلم تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية خلال عام 2024.

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة النجم أحمد العوضي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج خالد يوسف.