محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مركز التراخيص الجديد فى بورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد مجلس مدينة بورفؤاد

والتقى " محافظ بورسعيد " العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد، وتبادل الحديث معهم حول الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى انتظام العمل داخل الديوان، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

ووجه محافظ بورسعيد العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المدينة، وتطوير مستوى الأداء، تماشيا مع الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية والفرعية، وزيادة أعداد العمالة، والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا لتحقيق أفضل مستوى من النظافة والمظهر الحضاري بكافة المناطق ببورفؤاد

وفي نفس السياق، تفقد محافظ بورسعيد الأعمال الجارية بمركز التراخيص الجديد داخل مجلس مدينة بورفؤاد، والذي يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي الجديدة.

جولة محافظ بورسعيد ببورفواد

جولة محافظ بورسعيد ببورفواد

جولة محافظ بورسعيد ببورفواد

جولة محافظ بورسعيد ببورفواد

جولة محافظ بورسعيد ببورفواد