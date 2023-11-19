المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالشروع في القتل بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين بالشروع في قتل آخر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبدالحميد، وأحمد سعد.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز سوهاج المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه بعد التعدي عليه بسلاح ناري، وإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابة المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه بسبب الميراث، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.