الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالشروع في القتل بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين بالشروع في قتل آخر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبدالحميد، وأحمد سعد.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز سوهاج المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه بعد التعدي عليه بسلاح ناري، وإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابة المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه بسبب الميراث، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

السجن المشدد سوهاج أحداث القضية العلاج اطلاق النار سلاح نارى الميراث

الأكثر قراءة

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

"أرامكو السعودية" تُعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

الحوثيون يصدرون بيانًا بعد قليل بشأن احتجاز السفينة الإسرائيلية "جالاكسى ليدر"

تشكيل منتخب مصر.. 5 تغييرات وصلاح يقود الهجوم أمام سيراليون

حبس المتهم بقتل صديقه ودفن جثته بمنشأة ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة