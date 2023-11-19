تقديم الخدمة العامة واجب وطني يؤديه خريجي الجامعات المصرية لمدة عام في واحد من المشاريع القومية والتي يتم تحديدها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم الخدمة العامة 2023 والأوراق المطلوبة لذلك.

رابط تقديم الخدمة العامة 2023

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط تقديم الخدمة العامة 2023، ويستطيع الخريجون تقديم الخدمة العامة 2023 إلكترونيًا من خلال هذا الرابط، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg

اختر قسم "الخدمة العامة".

اضغط على رابط "تقديم الخدمة العامة".

اضغط على زر "طلب جديد".

أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

اضغط على زر "تسجيل".

اختر مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.

اضغط على زر "إرسال الطلب".

وبعد تقديم الطلب، ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة الطلب، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم إخطار المكلف بالجهة التي سيؤدي فيها الخدمة العامة، والتاريخ الذي سيبدأ فيه الخدمة.

وتقديم الخدمة العامة 2023 يؤديها الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا ( الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ).

ويقضي الخريجون في الخدمة العامة عام كامل فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – مبادرات الوزارة " حياة كريمة – برنامج وعى – برنامج فرصة " - تنمية المجتمعات – الأسر المنتجة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة....... إلخ ).

والهدف من تأدية الخدمة العامة هو مواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية وكذا يتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة ( التموين – التأمينات – العدل – البنوك – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.....الخ ) لسد العجز الوظيفى به والارتقاء بمنظومة العمل .

المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة العامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة العامة 2023 وهي كالتالي: