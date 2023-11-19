محافظ بورسعيد يناقش استعدادات «Bird said 2023» لتصوير الطيور المهاجرة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مسؤولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد؛ لاستعراض التنسيقات النهائية لانطلاق فعاليات تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة في المحافظة.

واستعرض المحافظ، مع الحضور، جدول فعاليات تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية «Bird said 2023»، والذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.

توفير الدعم اللوجسيتي والمادي

ووجَّه الغضبان، بتقديم كامل الدعم اللوجسيتي والمادي اللازم؛ لتنفيذ عمل مشرف يليق بالمستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

كما أكد محافظ بورسعيد، أهمية الانتشار الإعلامي الواسع للوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوّة سياحيًا، فضلًا عن توسيع نطاق المشاركة بين طلاب المدارس والجامعات، وإقامة معرض دائم لعرض كل الفعاليات المتعلقة بتصوير الطيور المهاجرة.

وتعد فعاليات «Bird Watching Tourism»، خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد، والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.