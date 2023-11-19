الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه مطروح: استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار (صور)

مياه مطروح
مياه مطروح

تستمر جهود فريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في التعامل مع أماكن تجمعات الأمطار وسحبها من المناطق الحيوية، وذلك بعد تعرض مدينة مرسى مطروح أمس لتساقط الأمطار المتوسطة والخفيفة على أرجاء المدينة. 

 الاستعدادات للتغيرات المناخية


وأكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الاستعداد للتغيرات المناخية وحالات النواة التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وتمركز المعدات والسيارات بالقرب من مناطق تجمع مياه الأمطار.

 


وأشار خالد إلى تعرض مدينة مطروح أمس لأمطار متوسطة وخفيفة بداية من الساعة 7.30 مساء، واستمرت حتى الساعة 5 صباح اليوم، وتم الدفع بسيارات ومعدات الشركة على أماكن تجمع مياه الأمطار والتعامل معها، وما زالت الأعمال مستمرة حتى الآن.


يذكر أن إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة قامت بتحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات المياه، من خلال تحديدها بأجهزة (GPS) وتحديد مستويات الانخفاض عن سطح الأرض، وقامت برسم خرائط خاصة بهذه المناطق ووضعت خطة مسبقة للتعامل مع كل منطقة وفقًا لطبيعتها.

 

 

مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
IMG-20231119-WA0078
IMG-20231119-WA0078
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
مياه مطروح
فريق الازمات والطوارئ مياه الشرب والصرف الصحي تجمعات الأمطار مطروح مياة مطروح

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