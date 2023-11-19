الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع جهود إزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين

إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد. كما عمل على تسهيل حركة المرور على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم. جاء ذلك بعد تعرض محافظة مطروح لأمطار من متوسطة إلى خفيفة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

- رفع درجة الاستعداد القصوى

وجّه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك في تنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

- جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع كل الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
إزالة مياه الأمطار
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