الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى نجع حمادى: الدولة واجهت جشع التجار بطرح السكر بـ27 جنيهًا

شراء السلع
شراء السلع

طرحت منافذ الوحدات المحلية في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا السكر والسلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين عقب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي.

وفي السياق، قال أحمد الهواري، أحد أهالي مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، إن المحافظة واجهت جشع التجار بطرح المواد والسلع الغذائية، التي أتت في مقدمتها السكر، قائلًا: "الكيلو بـ27 جنيهًا أحسن ما نشتريه بـ50 من محلات البقالة والسوبرماركت، ويا ريت الحكومة تستمر في توفير كل السلع خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "الهواري"، خلال تصريحاته، أن طرح الحكومة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة أدى إلى قيام التجار بخفض الأسعار بعدما قاموا برفعها، لافتًا إلى أن طرح السلع كان وسيلة ضغط كبرى على التجار المخالفين، الذين حاولوا رفع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار محمد العربي، أحد أهالي مركز فرشوط شمال محافظة قنا، إلى أن منافذ الوحدة المحلية لمركز فرشوط وفَّرت عليه تكبد مبالغ مالية كبيرة، خاصة في إحدى أهم السلع وهي السكر، مؤكدًا أن المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا كانت أيضًا سببًا في تخفيف الأعباء المالية لقيامها بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الحرة.

قنا محافظ قنا محافظة قنا السكر السلع الغذائية

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