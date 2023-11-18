السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنقلات جديدة في قيادات الوحدات المحلية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

قرر اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إلغاء ندب جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعودته إلى عمله الأصلي بالوحدة المحلية في أبوتشت، وإلغاء ندب حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة نجع حمادي، ويندب خالد بهيج للعمل قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وندب عماد عبد الهادي للعمل للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية للوقف.

شمل القرار إلغاب ندب عماد الدين محمود عبد العاطي، وطلعت عبد الشافي وأحمد عربي وعودتهم إلى عملهم الأصلي بالوحدات المحلية.

تنقلات جديدة في قيادات الوحدات المحلية بقنا

كما تقرر إلغاء ندب رئيس قرية المحروسة وأولاد نجم القبلية وعودتهما إلى التربية والتعليم، وإلغاء ندب رئيس الحراجية والكلاحين وعودتهما للعمل للوحدة المحلية لقوص ونقادة، وندب عماد السمان نائب رئيس فرشوط للقيام بأعمال رئيس الوقف، وندب الحسيني صبري نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وندب زين الدين أبو الحسن محمود للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وندب حمادة صلاح كامل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وندب أحمد محمد فريج خلف الله للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وندب شعبان عبد القادر حسين أحمد للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

كما تقرر نقل أحمد جمعة محمود، للعمل رئيسا لطوخ بنقادة، وائل أبو العباس نور الدين للعمل رئيسا للقارة في أبوتشت، وعثمان عبد الرحيم نور الدين للعمل رئيسا لقرية أبوشوشة، فاطمة علي محمد أحمد للعمل رئيسا لقرية الكلاحين بقفط، وربيع منصور عبد الله رئيسا لقرية السمطا بدشنا.

كما تقرر ندب سامح عثمان علي رئيسا لأبومناع غرب، وأحمد جمال السيد كساب رئيسا لقرية المراشدة، وسيد ابراهيم عواد سليم رئيسا لقرية البراهمة، وسليم سيد سليم رئيسا لقرية دندرة، ومحمد سيد سليم رئيسا لقرية المحروسة.

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