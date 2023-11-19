بـ27.. إقبال أهالي الفيوم على شراء السكر ضمن مبادرة خفض الأسعار

شهدت المعارض والمجمعات الاستهلاكية في مدينة الفيوم إقبالًا شديدًا من المواطنين لشراء السكر بسعر 27 جنيهًا.

وتقوم المعارض والمجمعات الاستهلاكية بتخصيص 2 كيلو من السكر لكل مواطن، ضمن مبادرة "السكر للمواطنين"، مع إمكانية زيادته لصالح الأسر التي تمتلك عددًا كبيرًا من الأفراد.

وأوضح سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين في الفيوم، أن هذا يأتي في إطار تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وقد شهدت المعارض والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ إقبالًا شديدًا من أهالي محافظة الفيوم.

وأشار إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء شهدت تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية التى تشمل (الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض) خلال الفترة المقبلة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالفيوم، على استمرارية عمل المنفذ وتوافر السلع بكميات مناسبة للمواطنين.