الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تخصص جناحا لها داخل معرض كايرو أي سي تي.. وتعرض وحدة التحكم المركزي

التربية والتعليم
التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جناح خاص لها متمثل في قناة مدرستنا داخل  معرض كايرو أي سي تي بأرض المعارض والذي بدأ اليوم الأحد.

واختارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب مدارس المتفوقين في تمثيل هذا المعرض والعمل على شرح وحدة التحكم المركزي التي قد فعلتها وزارة التربية والتعليم من أجل المنظومة الرقمية ومتابعة المدارس عن طريق البوابات الإلكترونية على موقع الوزارة بالإضافة إلى كاميرات المراقبة.

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قال يوسف أحد الطلاب، إن طلاب مدارس المتفوقين يشاركون للمرة الأولى في المعرض وقاموا بعرض لوحة التحكم صباح اليوم أمام رئيس الوزراء.


وتنطلق اليوم الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر   PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.

كما يشهد معرض Cairo ICT23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية، وشركة حياة الكويتية التى ستطلق أول استثماراتها في مصر بمجال الأقمار الصناعية.

كايرو اي سي تي معرض كايرو اي سي تي التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ,موازنة التعليم

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