4 درجات للتثدي عند الرجال.. ما هى؟

التثدي، والذي يشار إليه غالبًا بالعامية باسم "ثدي الرجل"، هو موضوع لا يحظى دائمًا بالاهتمام الذي يستحقه على الرغم من كونه مصدر قلق للكثيرين، والأكثر من ذلك، لأن معظم الناس يترددون في الحديث عنه وبالتالي، تظل المشكلة دون معالجة، على الرغم من ذلك، حقيقة أن لديها حلول فعالة للغاية متاحة اليوم مع جراحي التجميل ذوي السمعة الطيبة والخبرة العالية.

ووفقًا لموقع health online شارك الدكتور راجات غوبتا، جراح التجميل قائلًا: “أحد الأسباب الرئيسية لعدم معالجة المشكلة غالبًا هو الخلط بين التثدي ودهون الصدر، الأشخاص الذين يعانون من الثقل في منطقة الصدر يعتبرونه تراكمًا للدهون ويبدأون في ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع نظام غذائي لتقليل حجم وضخامة صدرهم. وهذا غير صحيح. ببساطة لأنه إذا كان الأمر يتعلق بالتثدي، فلن يساعد التمرين والنظام الغذائي، من الضروري التمييز بين التثدي ودهون الصدر، والتي تختلف تمامًا في طبيعتها.

وكشف أن “التثدي يتميز بتضخم الأنسجة الغدية في ثدي الرجل، ولا تستجيب الأنسجة لممارسة الرياضة والنظام الغذائي. يمكن أن يحدث التثدي في أي مرحلة من مراحل الحياة ولكنه أكثر شيوعًا خلال فترة البلوغ وفي منتصف العمر وعند الرجال الأكبر سنًا، السمة الرئيسية للتثدي هو وجود كتلة مطاطية صلبة تحت منطقة الحلمة، وغالبًا ما تشمل كلا الثديين، عادة ما ينتج نمو الأنسجة هذا عن اختلالات هرمونية خلال فترة البلوغ أو يمكن أن يكون أثرًا جانبيًا لبعض الحالات الطبية الأساسية.

كيف نفرق بين الاثنين ليكون التمييز واضحا؟

وفقًا للدكتور بانسال، إليك بعض الطرق الفعالة التي يمكن للرجال الذين يعانون من ضخامة في منطقة الصدر استخدامها للتمييز بين التثدي ودهون الصدر.

الفحص البدني: قم دائمًا بإجراء فحص بدني شامل لتحديد وجود الأنسجة الغدية المرتبطة بالتثدي، يمكنك فحص نفسك ببضع خطوات بسيطة أو استشارة جراح التجميل.

التشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى نحو معالجة المشكلة بفعالية.

قف أمام مرآة مضاءة جيدًا.

ارفعي ذراعيك ولاحظي كلا الثديين عن كثب.

استخدمي إصبعيك (السبابة والوسطى) للضغط بلطف حول منطقة الثدي.

تحسسي أي كتل غير عادية أو صلابة أو تغيرات في أنسجة الثدي.

انتبهي بشكل خاص إلى الحلمتين والهالة، ولاحظي أي مخالفات.

ستشعر بأن رواسب الدهون أصبحت أكثر ليونة وانسيابية، وتتغير مع حركات الإصبع.

تبدو كتلة التثدي مطاطية وقاسية تحت الهالة، وعادة ما تكون على شكل قرص.

إذا اكتشفت أي تشوهات أو كانت لديك مخاوف، فاستشر جراح التجميل لإجراء فحص شامل وتوجيه.

2. التقييم الهرموني: غالبًا ما يرتبط التثدي بالاختلالات الهرمونية. يمكن أن تساعد اختبارات الدم في تحديد ما إذا كانت مستويات الهرمون تساهم في نمو أنسجة الثدي.

3. دراسات التصوير: في بعض الحالات، قد تكون دراسات التصوير مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية ضرورية لتصور مدى نمو الأنسجة الغدية في التثدي.

4. الاستجابة لفقدان الوزن: تميل دهون الصدر إلى الانخفاض مع فقدان الوزن بشكل عام، في حين قد يستمر التثدي حتى بعد بذل جهود صارمة لإنقاص الوزن.

فقط تذكر أن التخلص من دهون الصدر والتثدي يتطلب أساليب مختلفة لمعالجة دهون الصدر، يجب الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة بشكل منتظم، ومع ذلك، غالبًا ما يحتاج التثدي إلى تدخل جراحي من قبل جراح تجميل مؤهل يمكنه إزالة الأنسجة الغدية الزائدة وتحديد محيط الصدر للحصول على مظهر أكثر ذكورية، تجنب المفاهيم الخاطئة واتخذ الخطوة الأولى نحو صحتك العقلية والجسدية اليوم.