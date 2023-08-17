الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة حديثة: «اللياقة البدنية تقلل مخاطر إصابة الرجال يالسرطان»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشكل الصحة واللياقة البدنية عنصرًا هامًا في حياة الإنسان، حيث يعتبر النشاط البدني والتمارين الرياضية أساسًا للحفاظ على جسم صحي وقوي، ولكن هل كنت تعلم أن النشاط البدني واللياقة البدنية يمكن أن يؤثر أيضًا على احتمالية الإصابة بالسرطان.

أظهرت دراسة حديثة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن الرجال الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية هم أقل عرضة للإصابة بتسعة أنواع من السرطان المختلفة، حيث أجريت الدراسة الجديدة بمشاركة آلاف الرجال الذين تمت متابعتهم على مدار سنوات عديدة.

ويعد النشاط البدني واللياقة البدنية عنصرًا أساسيًا للوقاية من السرطان بشكل عام، وخاصةً بين الرجال، لذا ينصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على لياقة بدنية جيدة كجزء من نمط حياة صحي، فإذا كنت رجلًا وتسعى للحد من احتمالية الإصابة بالسرطان، فالاهتمام بلياقتك البدنية واعتماد نمط حياة نشط قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك العامة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

اللياقة البدنية.. سر النجاة من السرطان

تشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام ويحافظون على لياقة بدنية عالية يقل احتمال إصابتهم بتسعة أنواع من السرطان بنسبة تصل إلى 30٪. وتشمل هذه الأنواع سرطان القولون، بالإضافة إلي سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، سرطان الكلى وسرطان البلعوم، سرطان المثانة، وسرطان البنكرياس والأمعاء الغليظة.

ووفقًا للدراسة، يمكن أن تكون اللياقة البدنية المحسنة عاملاً محتملاً في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، فالنشاط البدني المنتظم يعزز الجهاز المناعي ويساعد في التحكم في مستويات الهرمونات المتعلقة بالسرطان، مما يؤدي إلى تقليل فرص تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.

 

السرطانات الأكثر شيوعًا بين الرجال:

من بين السرطانات الأكثر شيوعًا بين الرجال، يعتبر سرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعًا عالميًا، تليه سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة وسرطان القص البولي وغيرها. 

تشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يحافظون على لياقة بدنية عالية يمتلكون فرصة أدنى للإصابة بتلك الأنواع من السرطان بالمقارنة مع الذين لا يمارسون النشاط البدني بانتظام.

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