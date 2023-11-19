تقرير: دي خيا رفض عرض كبير من النصر السعودي.. وإنتر ميامي وجهة محتملة

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم، عن رفض حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ديفيد دي خيا عرضًا من نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن سبب رفض دي خيا هو زوجته التي تريد الاستمرار في أوروبا، منوهة إلى أن الحارس كان سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

ولكن هناك خيار بحسب الصحيفة البريطاينة مفتوحًا أمام دي خيا وهو الدوري الأمريكي وبالأخص نادي إنتر ميامي لمالكه الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي سبق وضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان دي خيا قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية عقده مع الفريق، بعد أكثر من 12 عامًا قضاها في النادي الإنجليزي.

دي خيا لعب 545 مباراة مع مانشستر يونايتد بمختلف البطولات

ولعب دي خيا 545 مباراة مع مانشستر يونايتد بمختلف البطولات، وفاز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 25 مباراة.

وحصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 16 لقاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها دي خيا بجائزة القفاز الذهبي، بعد موسم 2017/ 2018.

صاحب الـ32 عامًا لعب موسمه الـ12 مع اليونايتد منذ انضمامه في 2011 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتُوج مانشستر يونايتد خلال الموسم المنقضي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، واستطاع التأهل لنهائي كأس الاتحاد قبل الهزيمة أمام مانشستر سيتي في النهائي، إضافة لاحتلاله المركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي، ليعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.