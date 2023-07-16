"ديلى ميل": ديفيد دى خيا قد يعود للدورى الإسبانى من بوابة إشبيلية

أكدت تقارير صحفية، أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قد يعود للدوري الإسباني من بوابة فريق إشبيلية.

وكان دي خيا قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية عقده مع الفريق، بعد أكثر من 12 عامًا قضاها في النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دي خيا مطلوب في إشبيلية الإسباني، حال رحيل حارسه المغربي ياسين بونو عن النادي الأندلسي، وأوضح التقرير أن "دي خيا" أيضًا لديه عروض أيضًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وتم ربط ياسين بونو بالانتقال لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولعب دي خيا 545 مباراة مع مانشستر يونايتد بمختلف البطولات، وفاز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 25 مباراة.

وبات مانشستر يونايتد قريبًا من التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر الإيطالي، لتعويض رحيل دي خيا.