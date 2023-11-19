الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

83 محضرًا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في مركزين بالمنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مركزي بني مزار والمنيا

كثَّفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كل الإشغالات من حرم الطريق العام، وإزالة كل التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جهته، قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، نفَّذت حملات مكبرة لرفع وإزالة كل الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتعديات أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الأرصفة وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال للمحال التجارية والمقاهي المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحذيرهم من عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى بهدف تحقيق سيولة مرورية أمام المواطنين بشوارع أحياء مدينة المنيا، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات لضبط الشارع المنياوي وتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي كافة التعديات والمخالفات والحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى مركز ومدينة بنى مزار، أكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، وتتسبب في ظاهرتيِّ الزحام والتكدس المروي، حيث تم تحرير 73 محضرًا إشغال طريق بـ "شارع بورسعيد"، منها 11 محضر إشغال، و62 إزالة إدارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم دوريًا بكل أحياء المدينة والطرق التابعة لها تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات محافظ المنيا.

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المنيا تحرير 83 محضر حملات إشغال طريق مركزي بني مزار والمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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