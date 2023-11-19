الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا تعرف عن اليوم العالمي للرجل.. وكيف نحتفل به؟

ارشيفية
ارشيفية

يحتفل العالم باليوم العالمي للرجل  في 19 نوفمبر من كل عام، وهذا اليوم يعني بتسليط الضوء على القضايا والصحة الرجالية والتحديات التي يواجهها الرجال في العالم، بالإضافة إلى الاحتفاء بإنجازاتهم ودورهم في المجتمع والعائلة والعمل، ويُستخدم هذا اليوم لتعزيز الوعي بقضايا صحة الرجل ودورهم في المجتمع وتشجيعهم على الاهتمام بصحتهم ورفاهيتهم الشخصية.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للرجل بعدة طرق، وتتضمن التالي:

 

1. الفعاليات والمؤتمرات: تُنظم فعاليات ومؤتمرات توعوية ومحاضرات للتحدث عن قضايا صحة الرجل والمساواة الجنسية والاجتماعية.


 

2. الحملات التوعوية: يتم إطلاق حملات توعية تهدف إلى رفع الوعي بقضايا صحة الرجل وأهمية العناية بالصحة العامة.

 

3. المبادرات الصحية: يتم تنظيم فحوصات طبية مجانية أو تخفيضات على الفحوصات الصحية للرجال لتشجيعهم على متابعة صحتهم.

 

4. الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام: يُنشر العديد من المقالات والمواد التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لزيادة الوعي حول قضايا الرجال وصحتهم.

 

5. الاحتفال بإنجازات الرجال: يُكرم ويُحتفى بالرجال الذين أحرزوا إنجازات ملموسة في مجالات مختلفة مثل العلوم والثقافة والرياضة وغيرها.

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الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للرجل تتضمن:


 

1. رفع الوعي بقضايا صحة الرجل: تسليط الضوء على القضايا الصحية التي تواجه الرجال مثل سرطان البروستاتا، وأمراض القلب، وصحة الصحة النفسية.


 

2. تعزيز الصحة والرفاهية: تشجيع الرجال على الاهتمام بصحتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية والعقلية.


 

3. دعم المساواة: تسليط الضوء على قضايا المساواة والتفاوتات بين الجنسين وتعزيز التوعية حول أهمية المساواة والعدالة.


 

4. الاحتفاء بالرجال: الاحتفاء بالإنجازات والدور الإيجابي الذي يلعبه الرجال في المجتمع والعائلة والعمل.

 

5. تشجيع التواصل والتعاون: تعزيز التواصل والتعاون بين الجنسين لفهم أفضل لقضايا الصحة والمساواة وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.


 

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالرجال والتشجيع على التفاهم والدعم المتبادل لتحسين صحتهم ورفاهيتهم العامة.

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