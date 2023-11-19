الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة وغرامة ألف جنيه لمتهم بحيازة طلقة نارية بدون ترخيص

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لحيازته طلقة سلاح ناري بدون ترخيص، مع مصادرتها وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 6365 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 171728 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز ذخائر «طلقة» مما تستخدم على الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.

وأضافت شهادة الرائد شرطة بقطاع الأمن الوطني أه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم التحريات دلته على إحرازه لذخائر بدون ترخيص فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على طلقة عيار 7.62× 39 مم.

محكمة جنايات القاهرة الحبس سنة مع الشغل طلقة سلاح ناري المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة

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