الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل قتل عامل صديقه ودفنه في منشأة ناصر

قتل
قتل

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بتشريح جثة عامل قتله صديقه وأخفى جثمانه، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك بمنطقة منشأة ناصر.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد تغيب شقيقه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدث إصابته التي أودت بحياته.

وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات حيث أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية قتل جثة الصفة التشريحية التحريات محافظة البحيرة

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تفاصيل قتل عامل صديقه ودفنه في منشأة ناصر

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