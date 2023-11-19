"القصير" يتابع بدء زراعة القمح ويوجّه بتقديم الدعم للمزارعين

يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موسم زراعة القمح والذي بدأ فعليًا هذه الأيام، ووجه بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوٍ جديدة ومعتمدة من الوزارة.

استخدام التقاوى المعتمدة:

وشدد القصير على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

ووجه القصير كذلك قطاعات الإرشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح، وعرض فوائد ذلك اقتصاديًا وبالأرقام، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض، وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير المستقرة خلال موسم الزراعة.

وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد إردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

من جانب آخر أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية اليوم الأحد بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

من ناحيته، قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.