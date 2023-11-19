مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على إدخال الوقود إلى غزة.

وأضافت الهيئة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، صباح الأحد، أن 3 وزراء عارضوا قرار إدخال الوقود إلى غزة، وامتنع وزير واحد عن التصويت، بينما وافق البقية.

وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجهود الإنسانية يجب ألا تتوقف في غزة، زاعمًا أن الأمر يأتي في إطار التزام الجيش بـقوانين الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن توقف الجهود الإنسانية في القطاع سيُفقد بلاده الدعم الدولي، نافيًا تقديم الوقود لعناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأكمل: من ناحية دولية سنفقد الدعم لو لم نسمح بتلك الجهود للسكان الذين أجبرناهم للنزوح نحو الجنوب، وقلنا لهم إنهم بإمكانهم العيش هناك في ظروف صعبة.

ولفت إلى أنهم وافقوا على إدخال الوقود إلى قطاع غزة استجابة لطلب أمريكي، معقبًا: واشنطن قالت إننا سنصبح أمام أزمة كبيرة لو انتشرت الأمراض، سنفقد السيطرة على كل شيء ويمكن أن تنتقل إلى إسرائيل.

الجناح العسكري لحركة حماس

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام، عبر منصة "إكس" اليوم: "مجاهدونا يُجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

وبدورها، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه "خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة.

وأشارت حماس، إلى أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي.

سرايا القدس

في سياق آخر، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها "اشتبكوا الليلة الماضية مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون بقطاع غزة وأوقعوا بهم خسائر كبيرة.