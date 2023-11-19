هل يفرض بايدن عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية؟

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مظهر من مظاهر توتر العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بملف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يعتزم الرئيس جو بايدن فرض عقوبات بحق المستوطنين الإسرائيليين.

بايدن يواجه عنف المستوطنين فى الضفة الغربية

وقال "أكسيوس" إن الرئيس جو بايدن أكد، أمس السبت، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة علنًا أنها تدرس فرض عقوبات فردية على المستوطنين الإسرائيليين.

وكتب "بايدن"، في مقال افتتاحي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، يوم السبت: "كنت أؤكد مع قادة إسرائيل أن العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف، وأن مرتكبي العنف يجب أن يحاسبوا"، وأضاف أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطواتنا الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على تأشيرات الدخول ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

بايدن يتحدث مع نتنياهو عن الضفة الغربية

ووفقا لموقع "أكسيوس"، أثار بايدن مرارا المخاوف بشأن الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال مكالماته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لمسئولين أمريكيين، كما قال علنًا الشهر الماضي إن هجمات المستوطنين اليهود المتطرفين "تصب البنزين على النار".

وسمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بشراء الآلاف من بنادق M16 من شركات الدفاع الأمريكية فقط بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان التزام إسرائيل شرطًا أساسيًا طالبت به إدارة بايدن وأعضاء الكونجرس قبل الموافقة على بيع البنادق، وهو ما طلبته الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل بعد هجوم 7 أكتوبر.

انتهاكات المستوطنين فى الضفة الغربية تهدد الفلسطينيين

وقال "أكسيوس" إنه منذ عملية حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، قتل المستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين، من بينهم طفل، وأصابوا أكثر من 70 آخرين في الضفة الغربية، وفقًا للأمم المتحدة.

وقد سجل مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكثر من 251 هجمة للمستوطنين، بما في ذلك 30 حادثة أدت إلى مقتل أو إصابة فلسطينيين، و185 حادثة ألحقت أضرارًا بممتلكات مملوكة للفلسطينيين، و36 حادثة أسفرت عن إصابات أو وفيات وأضرار في الممتلكات.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية يوم الجمعة إن أكثر من ثلث هذه الحوادث شملت تهديدات بالأسلحة النارية، بما في ذلك إطلاق النار. وفيما يقرب من نصف جميع الحوادث كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم بشكل فعال.