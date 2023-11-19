المؤتمر: مصر تدعم القضية الفلسطينية دائمًا

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية نجحت في إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد ممارسة ضغوط كثيرة على كافة الأطراف، وذلك بعد نفاد الوقود في القطاع وتوقف الحركة والمستشفيات هناك، وهناك جهود مستمرة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالجهود المصرية، قائلًا:" الدولة المصرية تبذل جهودًا قوية في دخول المساعدات لقطاع غزة، ولم تتخل يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، فمنذ أحداث السابع من أكتوبر ومصر تمارس جهودًا كبيرًا حتى تم إدخال المساعدات، وهناك تحركات دبلوماسية على أعلى مستوى فى مختلف القطاعات لوقف حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى".

المجتمع المدنى شريك أساسي في عملية المساعدات

وأضاف السعيد غنيم، أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى عملية المساعدات بجانب الجهود المبذولة من قبل الدولة، حيث يتكامل الدور السياسى والإنسانى لمساندة الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الراهنة، والدولة المصرية تنادى طول الوقت فى مختلف المحافل بضرورة التوقف عن إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها أهالي غزة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قافلة صندوق "تحيا مصر" المحملة بالمساعدات من أغذية ومستلزمات طبية وأدوية للأشقاء فى غزة، التحالف الوطني ومؤسسة "حياة كريمة"، وكافة الجمعيات، جميع هذه الجهود عبرت بصدق عن الشعب المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية خاصة في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال، إضافة لحرص الدولة المصرية على التواصل مع كافة الجهات الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من ممارسات إجرامية وانتهاكات لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.