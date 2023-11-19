الدعم المادي انقطع.. طالبة فلسطينية تدرس بمصر تناشد وزير التعليم العالي بإعفاءهم من مصروفات الجامعات

مناشدات عديدة أطلقها طلاب غزة الذين يدرسون في مصر، وخاطبوا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بإعفاءهم من المصروفات الدراسية هذا العام وذلك بسبب الظروف المالية التى يمرون بها.

تقول مريم محمد طالبة من غزة تدرس طب بشري فى القاهرة: "لقد انقطع عنا الدعم المادى منذ شهر ونصف مضى ولا نستطيع دفع المصروفات الدراسية، ونناشد وزير التعليم العالى فى مصر وأيضًا السفارة الفلسطينية فى مصر بالعمل على إعفاؤنا من المصروفات الدراسية هذا العام أنا وكل الوافدين من فلسطين بسبب الظروف التى تمر بها البلد وخاصة غزة".

وتضيف فاطمة حسن ولية أمر، فى تصريح خاص لـ الدستور: "يوجد طالبة فى أسنان عين شمس مع أولادى ومعها أخيها وقد حصل لهم العديد من المشاكل المادية لدرجة أنهم فكروا فى تأجيل التعليم ولكن زملائهم تصرفوا وقومنا بمساعدتهم فى دفع الإيجار والمصروفات ولكن يوجد طلاب أخرين يحتاجون هذه المساعدات لذلك نناشد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالعمل على إعفائهم من مصروفات السكن الجامعى أو المصروفات الدراسية حتى تستقر أحوالهم المادية ".

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فى سياق متصل قالت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إن الوزارة سوف تبحث هذا الأمر على أن يتم إصدار بيان رسمي فور اتخاذ الأمر النهائي.