الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المايسترو عمر فرحات ينتهى من بروفات حفل الإنشاد الديني بمسرح الجمهورية (صور)

جانب من البروفات
جانب من البروفات

انتهى المايسترو عمر فرحات، قائد فرقة الإنشاد الديني، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بحفل الفرقة المقرر إقامته،مساء اليوم الأحد، على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أعمال الكحلاوي ومكاوي فى حفل الإنشاد بقيادة فرحات 

وقام فرحات، بالتحضير لبرنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، ويتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية والاناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة منها يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله، يحن إلى أرض الحجاز لـ إسماعيل سكر، ماشى فى نور الله لـ حمدى رضا، المسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى، مدد يا نبى - حب الرسول لـ محمد الكحلاوى، يا سيدى وإمامى لـ كمال الطويل.

كما تقدم الفرقة التعطيرة النبوية لـ سيد موسى،  قول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى، مولاى لـ بليغ حمدى، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله، محمد يا رسول الله لـ جمال سلامة، إلهى مع أعظمك لـ رياض السنباطى، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى.

أداء كلا من المطربين محمد عبد الحميد، محمد نشأت، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، إبراهيم فاروق وأمنية سمير.

 شروط حضور الحفل 

يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي:

-تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

- ينطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء ملابس فورمال.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- ممنوع التصوير.

فرقة الإنشاد الديني

يشار إلى أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

المايسترو عمر فرحات حفل فرقة الإنشاد الديني برنامج حفل فرقة الإنشاد الدينى مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية

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