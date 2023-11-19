المشدد 10 سنوات لسارق مهمات محطة صرف صحى بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛لاتهامه بسرقة مهمات محطة صرف صحي بمركز منيا القمح بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

وتعود تفاصيل القضية رقم 13884 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 785 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق عندما أحالت النيابة المتهم «محمود. ع»، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم وآخرين سبق محاكمتهم، بسرقة محطة صرف صحى بكفر شلشلمون بالإكراه تحت تهديد السلاح.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين قد حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وهددوا بها المجنى عليهم “ عصام م “، و” سعيد ال ”، و"رفاعى م"، حراس محطة الصرف الصحى بقرية كفر شلشلمون بمركز منيا القمح، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ممتلكات الحراس المجنى عليهم وسرقة مهمات الصرف الصحى الخاصة بالشركة.