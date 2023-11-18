السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لـ متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه بالتجمع

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة قنديل، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطن

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة،متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه إلي محكمة الجنايات 

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "أحمد.ع" وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات وصفا بالتحقيقات –هاتف محمول- والمملوك للمجني عليه "إبراهيم.م" بالطريق العام حال إحرازه للسلاح الأبيض وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه علي جانبه مهددا اياه وتمكن بتلك القسرية من شل مقاومته وبث الرعب خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه. 

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية. 

أقوال الشهود

الشاهد الأول المجني عليه: شهد أنه أثناء ترجله بالطريق العام، أشهر المتهم سلاحًا أبيض في وجه وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم هاتفه المحمول فأخذه المتهم وحاول الهرب وأثناء ذلك جري خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارّة فتمكنوا من ضبطه وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي وقام بضبطه. 

الشاهد الثاني ضابط بقسم شرطة التجمع: شهد أنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم متحفظا عليه من قبل الأهالي محرزًا للسلاح الأبيض وبمواجهته أقرّ بارتكاب الجريمة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أسامة قنديل السجن لمدة 3 سنوات الشروع في سرقة هاتف محمول

مواد متعلقة

اليوم.. استئناف محاكمة 5 متهمين في "اللجان النوعية بحلوان"

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في "خلية الإسماعيلية"

اليوم.. استكمال محاكمة تاجر متهم بقتل "شيف" في البدرشين

اليوم.. نظر المطالبة بإلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري

المحاكمات فى أسبوع|تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج وعصابة سرقة المعاشات

للاستماع لمرافعة النيابة.. استكمال محاكمة المتهمين فى "خلية الإسماعيلية" غدًا

غدًا.. استكمال محاكمة تاجر لاتهامه بقتل "شيف" فى البدرشين

تأجيل محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة لـ6 يناير

الأكثر قراءة

"الداخلية" تحذر أصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

مجمع الإسماعيلية الطبى يستقبل 6 مصابين قادمين من قطاع غزة

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى هذه الأوقات الصعبة

المنتخب الوطنى يختتم تدريبات اليوم فى ليبيريا استعدادا لسيراليون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية في جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟