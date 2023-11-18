السجن 3 سنوات لـ متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة قنديل، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطن

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة،متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه إلي محكمة الجنايات

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "أحمد.ع" وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات وصفا بالتحقيقات –هاتف محمول- والمملوك للمجني عليه "إبراهيم.م" بالطريق العام حال إحرازه للسلاح الأبيض وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه علي جانبه مهددا اياه وتمكن بتلك القسرية من شل مقاومته وبث الرعب خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية.

أقوال الشهود

الشاهد الأول المجني عليه: شهد أنه أثناء ترجله بالطريق العام، أشهر المتهم سلاحًا أبيض في وجه وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم هاتفه المحمول فأخذه المتهم وحاول الهرب وأثناء ذلك جري خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارّة فتمكنوا من ضبطه وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي وقام بضبطه.

الشاهد الثاني ضابط بقسم شرطة التجمع: شهد أنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم متحفظا عليه من قبل الأهالي محرزًا للسلاح الأبيض وبمواجهته أقرّ بارتكاب الجريمة.