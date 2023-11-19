الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طلعت زوجة تانية والأولى طردتني من شقتي".. سيدة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"اكتشفت أني الزوجة الثانية بعد أسبوع واحد من زواجنا والأولى طردتني من شقتي" بهذه الكلمات بدأت (نرمين.ن) حديثها لـ"الدستور"، التي لجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقها من زوجها.

وروت "نرمين" قصتها: "تعرفت عليه صدفة ونشبت بيننا قصة حب استمرت لسنة كاملة أوهمني فيها أنه مُطلّق منذ سنوات، وطليقته حصلت على كل حقوقها ويرسل لابنته نفقتها الشهرية ويزورها أسبوعيًا، وكانت علاقتنا قوية للغاية، ولم أتخيل لحظة واحدة بأنه كذاب أو ملوع".

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وقالت: "تقدَّم لخطبتي وبدأنا في تجهيز عش الزوجية وقام بتأجير شقة مدعيًا أنه يرغب في بيع شقته لأنها بعيدة عن مكان عمله ووافقت على الزواج بشقة إيجار حتى يتمكن من شراء شقة".

وأضافت: "تم زواجنا وحضر الكثير من أهله وأصدقائه حفل الزفاف وبعد أسبوع واحد من زواجنا هجمت زوجته الأولى على شقتي وأخبرتني بأنها مازالت على ذمته وأنني خطفته منها ومن أولادهما، واكتشفت أن لديه ٣ أطفال وطوال معرفتي به كان يعيش برفقتها مثل أي زوجين، وعند زواجنا أوهمها بأنه سافر في مأمورية عمل حتى علمت من أحد أصدقائه بزواجه، وقامت بتكسير الشقة وطردتني منها".

واستكملت نرمين: "على الفور، توجهت لأهلي وحضر معي أشقائي وجدتها سرقت كل مصوغاتي وملابسي وشاشات وكل الأجهزة الكهربائية المتاح حملها بسهولة وحررت بها محضرًا بقسم شرطة المطرية". 

 واختتمت: "منذ علم زوجي بما حدث وهو اختفى نهائيًا ولم يرد على هاتفه وعلمت من أصدقائه بأنه عاد لزوجته الأولى وأنني كنت فترة بحياته وانتهت لذلك لجأت لمحكمة الأسرة  بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقي منه".

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