الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه القناة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث  الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية.

 وتم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كل الشكاوى


وأكد رئيس الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة  وفقًا للبيان  الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، وتم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لمواجهة  التغيرات المناخية، كما تم إعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بمدن القناة لتفادي أي أزمات أو مشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

تطهير شبكات الصرف الصحى

وفى سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد عصمت استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع،  ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وأكد أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الأفرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.

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