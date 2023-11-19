"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تقصف موقعين إسرائيليين واستهداف آلية عسكرية

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصفها موقعين إسرائيليين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، بجانب استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

"الصحة العالمية" تعلن مستشفى الشفاء في غزة "منطقة موت"

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت، السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة، الذي بات هدفًا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى، الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم.

ووفقًا للمنظمة، التي قضى خبراؤها ساعةً داخل مجمع المستشفى الضخم، كان هذا الصرح الطبي لا يزال يؤوي 25 من مقدمي الرعاية و291 مريضًا، بينهم 32 طفلًا حالاتهم حرجة، و22 من مرضى الكلى واثنان في العناية المركزة.