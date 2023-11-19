الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتزامن مع نوة المكنسة.. سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة بالتزامن مع دخول منخفض جوي المعروف باسم "نوة المكنسة"، والتي صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة وارتفاع سرعة الرياح، والتي بدورها أثرت على ارتفاع  الأمواج في البحر المتوسط.

وأعلنت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة، ووجّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة.

إلغاء طابور الصباح بسبب الأمطار 

وألغت إدارات المدارس طوابير الصباح للطلاب، لتفادي تعرضهم للأمطار الغزيرة التي فاجأتهم في الصباح، وبالتزامن مع موعد الطابور المدرسي. 

وقالت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ، إنه تم توجيه سيارات سحب مياه الأمطار إلى محيط المدارس بنطاق الحي، لسحب مياه الأمطار في حالة تراكمها لتسيير حركة خروج الطلاب من مدارسهم في حال استمرار مياه الأمطار.

وقالت رئيس حي المناخ إن الحي أعلن حالة الطوارئ، وانتشرت سيارات "الفاكيوم" وسحب مياه الأمطار في شوارع الحي، كما يقوم العاملون بتسليك بالوعات الأمطار للتأكد من منع تراكم الأمطار.

تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظة

فيما أشارت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، إلى استعداد الحي الكامل لمواجهة مياه الأمطار في حالة استمرارها، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الطقس على مدار اليوم.

وأشارت إلى أنه يوجد تخطيط مسبق لمواجهة الأمطار الغزيرة بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتم تسليك بالوعات الأمطار وإزالة القمامة وتجمعات الرمال من جانبي الشوارع حتى لا تكون سببًا في انسداد بالوعات الأمطار وتراكم المياه.

من جانب آخر، أكد مصدر مسئول بميناء الصيد البحري استمرار حركة الصيد دون تأثرها بالأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أن مراكب الصيد خرجت فجر اليوم ومن المنتظر وصولها ظهرًا، وهناك متابعة مستمرة للطقس في بورسعيد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية. 

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
الامطار الطقس السيء بورسعيد غرفة عمليات نوة المكنسة

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