"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف أراضى زراعية جنوبى قطاع غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصف أراضى زراعية جنوبي قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، استشهد 15 فلسطينيًا، فجر اليوم، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة.

80 شهيدًا على الأقل فى قصف إسرائيلى على جباليا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد 80 شخصًا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، السبت، في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ومنزلًا.

وأفاد مسئول في وزارة الصحة باستشهاد ما لا يقل عن 50 شخصًا، السبت، في قصف استهدف فجرًا مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.