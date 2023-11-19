الأمن يدك بؤر الإجرام ليلا فى منطقة شبر الخيمة " بالأرقام"

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالى 44 متهما) وبحوزتهم (2،370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1،730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جرام من مخدر البودر – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرارغ الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.