الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يدك بؤر الإجرام ليلا فى منطقة شبر الخيمة " بالأرقام"

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالى 44 متهما) وبحوزتهم (2،370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1،730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جرام من مخدر البودر – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض). 

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الداخلية تداهم بؤر الإجرام بأسوان ودمياط

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرارغ الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة مخدر الحشيش مخدر الهيروين مخدر البودر سلاح أبيض

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