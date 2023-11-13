الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم بؤر الإجرام بأسوان ودمياط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان- دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 4،250 كيلو جرام- كمية من مخدرى (الهيروين، الشابو)- عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وطلقة" بحوزة 6 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (842) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 13،5 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات" بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

بؤر الإجرام الداخلية تداهم بؤر الإجرام دمياط أسوان وزارة الداخلية

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