سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدرى الآيس والبودر فى بولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بـ قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر"- سلاح أبيض- مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.