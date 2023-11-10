الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدرى الآيس والبودر فى بولاق الدكرور

عاطلين
عاطلين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بـ قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر"- سلاح أبيض- مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ضبط عاطلين معلومات جنائية مخدري الآيس والبودر سلاح أبيض الاتجار والتعاطي النيابة العامة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 803 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة

التحقيقات تكشف حيل عاطل للاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى لمواطنين

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة هيروين فى المعصرة

ضبط 57 قضية فى حملات أمنية بالدقهلية

الأكثر قراءة

مران الأهلى.. الفريق ينهى استعداده لمواجهة الجونة فى الدورى

حورية فرغلى تجرى عملية جديدة فى الأنف: "الوحدة أشد أوجاعى"

الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس