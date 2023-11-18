الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمى لـ"الدستور": فكرة حل الدولتين هى الأقرب والأهم للحفاظ على القضية الفلسطينية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة مصر حول حل الدولتين بالتأكيد هي الأقرب ومصر تدعم في إطار شامل إعادة تقديم القضية الفلسطينية للمشهدين الدولي والإقليمي معًا في ظل التحديات التي تواجه القضية في هذا التوقيت ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في تقديري أن المبادرة تحتاج إلى مقاربة ويحتاج لرؤية مختلفة عن المطروح في قطاعات معينة، وأن فكرة حل الدولتين هي الفكرة المثلي للقرارات الدولية والقرارات بحق العودة، ولكن يجب الحذر من أفكار الدولة ثنائية القومية أو الدولة الواحدة وهي صيغ أخرى غير مبادرة مصر، ونحن حريصون في مصر على تلك المقاربة. 

وكان قد قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشعب الأمريكي يريد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإن إيران تعد "بعبع" لأمريكا، وتم تصديرها كونها الداعم لحركة حماس، وتحاول إسرائيل استقطاب 78% من الشعب الأمريكي لفكرة إقامة الدولة الإسرائيلية والقضاء على فلسطين.

txt

طارق فهمى: زيارة فون دير لاين لمعبر رفح يؤكد تغير السياسات الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية

ووصف حسن، في لقائه التليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، المقاومة الفلسطينية بأنها ليست تنظيمًا إرهابيًا بل حركة شرعية تدافع عن حقوق شعبها.

 

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس، في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأضاف بايدن: أبلغت نتنياهو أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة، لافتًا إلى أنه "يبذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية، ولكن هذا لا يعنى إرسال الجيش الأمريكي".

وأشار بايدن: لا أعرف إلى متى سيستمر الصراع في غزة، موضحًا أن العملية الإسرائيلية ستتوقف عندما لا تعود الفصائل الفلسطينية قادرة على القيام بمثل ما فعلته في السابع من أكتوبر الماضي.

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلًا في شأن إمكانية توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن آخر تفاصيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

فهمي حل الدولتين مصر القضية الفلسطينية الشعب

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

عاجل.. متحدث "الوزراء": أزمة الدولار عابرة وهذا هدف تغيير رئيس "حماية المستهلك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة