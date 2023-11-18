كيف تستقبل العريش المساعدات لقطاع غزة وطريقة تخزينها؟.. محافظ شمال سيناء يوضح

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حجم المساعدات التي وصلت للعريش, سواء أكانت من خلال القوافل البرية، أو مطار العريش أو ميناء العريش.

وأضاف, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوافل الطبية تم تحديد مكان ثابت لها بحديقة كبيرة أمام الصالة المغطاة, وكل السيارات التي تدخل مدينة العريش تستقر بها, وهي مؤمنة من قبل الشرطة.

وتابع، أن ميناء العريش استقبل الأسبوع الماضي سفينة تركية محملة بالمساعدات لغزة، مشيرًا إلى أنها كانت ذات غاطس عميق وهذا يؤكد بعد نظر الدولة في التطورات التي تمت بالميناء.

وأكد أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت لمطار العريش تصل إلى 151 طائرة، حملت مساعدات 3359 طنًا، مشيرًا إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 1089 شاحنة.

كيف يتم تخزين المساعدات؟

وكشف عن أنه تم تجهيز مخازن مغلقة قريبة من المطار لتخزين حمولات الطائرات، وتم ملؤها، وتمت زيادة المخازن لاستيعاب المعونات، ويشرف عليها الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن خرج من غزة 221 حالة للعلاج بمصر، وتركيا استقبلت منهم 27 حالة، والإمارات 9 والباقي يعالجون بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا أن مصر تستعد لاستقبال الأطفال حديثي الولادة والمقدر عددهم بـ27 طفلًا، وتم تجهيز مستشفى العريش لاستقبالهم.