السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وصلة تشجيع من جماهير" كابيتانو مصر" لحسام عاشور: يمين شمال تعالى يا حسام

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وكشف حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر، عدد من كواليس حياته الكروية.

وقال عاشور: "حسام حسن وعماد متعب، أفضل مهاجمين في تاريخ مصر، وبحب فيلم تيتو الأفضل بالنسبة لي ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وشيرين أفضل مطربة، وأكثر أغنية بحبها ما شربتش من نيلها، وبحب صينية البطاطس بالفراخ والمسقعة".

ووجهت جماهير برنامج كابيتانو مصر تحية خاصة لحسام  عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، ورددت الجماهير المتواجدة بالبرنامج هتافات مثل،  "يمين شمال تعالى يا حسام" و"بنحبك يا عاشور".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

كابيتانو مصر اون

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