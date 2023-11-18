بالتعادل السلبي.. انتهاء لقاء هشام عبد الرسول وشحتة في "كابيتانو مصر"

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وانتهت ثاني لقاءات المربع الذهبي في برنامج كابيتانو مصر.

وشهدت حلقة اليوم، مباراة الذهاب بين فريقي هشام عبد الرسول بقيادة الكابتن هشام حنفي، وشحتة بقيادة الكابتن محمد اليماني.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، في انتظار لقاء العودة الأسبوع المقبل لحسم المتأهل لنهائي برنامج كابيتانو مصر.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".