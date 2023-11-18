أبطال مسلسل العودة وقصته قبل عرضه على DMC ومنصة WATCH IT

ينضم مسلسل “العودة” إلى منافسة مسلسلات الموسم الشتوي 2023 والمقرر عرضه للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة ويضم نجبة كبيرة من نجوم الفن.

وبدأت الشركة المنتجة لمسلسل العودة الترويج للعمل من خلال طرح عدد كبير من البوسترات الدعائية للمسلسل وضمت البوسترات الدعائية صور مجمعة لأبطال العمل وأخرى منفردة لكل بطل على حدى ووصل عدد البوسترات حتى الآن إلى 18 بوستر دعائي منفرد لأبطال المسلسل وذلك بالتزامن مع تصوير باقي أحداث وحلقات العمل.

مواعيد عرض مسلسل العودة

ويضم مسلسل العودة 30 حلقة ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقاته في يوم 25 نوفمبر الجاري عبر شاشة قناة DMC وDMC DRAMA ومنصة واتش ات الرقمية.

ومن المقرر الإعلان عن توقيتات عرض المسلسل ومواعيد الإعادة عبر قناة دي ام سي العامة وقناة دي ام سي دراما خلال الأيام القليلة المقبلة.

تردد قناة دي ام سى على النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

تردد قناة DMC العامة على النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

أحداث مسلسل العودة

وتدور أحداث مسلسل “العودة” في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد المهمة الخاصة بالتنقيب على الدهب وتدور خلال الأحداث قصة حب بين الفنانة تارا عماد والفنان شريف سلامة.

أبطال مسلسل العودة

ويشارك في بطولة مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من: