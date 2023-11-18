السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال مسلسل العودة وقصته قبل عرضه على DMC ومنصة WATCH IT

مسلسل العودة
مسلسل العودة

ينضم مسلسل “العودة” إلى منافسة مسلسلات الموسم الشتوي 2023 والمقرر عرضه للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة ويضم نجبة كبيرة من نجوم الفن.

وبدأت الشركة المنتجة لمسلسل العودة الترويج للعمل من خلال طرح عدد كبير من البوسترات الدعائية للمسلسل وضمت البوسترات الدعائية صور مجمعة لأبطال العمل وأخرى منفردة لكل بطل على حدى ووصل عدد البوسترات حتى الآن إلى 18 بوستر دعائي منفرد لأبطال المسلسل وذلك بالتزامن مع تصوير باقي أحداث وحلقات العمل.

18 "بوستر" منفردًا لأبطال مسلسل "العودة" تمهيدًا لعرضه على DMC وWATCH IT

مواعيد عرض مسلسل العودة

ويضم مسلسل العودة 30 حلقة ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقاته في يوم 25 نوفمبر الجاري عبر شاشة قناة DMC وDMC DRAMA ومنصة واتش ات الرقمية.

ومن المقرر الإعلان عن توقيتات عرض المسلسل ومواعيد الإعادة عبر قناة دي ام سي العامة وقناة دي ام سي دراما خلال الأيام القليلة المقبلة.

تردد قناة دي ام سى على النايل سات 2023

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12092.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD

تردد قناة DMC العامة على النايل سات 2023

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12092.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD

أحداث مسلسل العودة

وتدور أحداث مسلسل “العودة” في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد المهمة الخاصة بالتنقيب على الدهب وتدور خلال الأحداث قصة حب بين الفنانة تارا عماد والفنان شريف سلامة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قنوات ON ومنصة واتش إت

أبطال مسلسل العودة

ويشارك في بطولة  مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان شريف سلامة
  • الفنانة تارا عماد
  • الفنانة ولاء الشريف
  • الفنان وليد فواز
  • الفنانة صفاء الطوخي
  • الفنانة بسنت شوقي
  • الفنان عصام السقا
  • الفنان حمزة العيلي
  • الفنانة شاهيستا سعد
  • الفنان محمد عبد العظيم
  • الفنان أحمد والي
  • المسلسل من إخراج أحمد حسن
  • تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق
  • إنتاج شركة أروما لتامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
مسلسلات الموسم الشتوي مسلسل العودة مواعيد عرض مسلسل العودة DMC DRAMA واتش أت منصة واتش ات الرقمية

مواد متعلقة

غدا.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" عبر قناة "on"

صوت وصورة الحلقة 26.. صدمة نجلاء بدر بعد معرفة زواج محاميتها من زوجها

مخرج "شماريخ": "حددنا موعد طرح الفيلم قبل أحداث غزة"

تفاصيل برنامج حفل فرقة الإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية

سامح حسين يعلن انضمامه لشبكة قنوات CBC

سعد الصغير يطالب بوسى باسترجاع مبلغ 200 ألف جنيه والتبرع بها لأهالى غزة

"صوت وصورة" لحنان مطاوع يواصل تصدره منصة واتش ات

الأحد.. مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا لفرقة الإنشاد الديني

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة