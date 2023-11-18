قصة كتاب الخداع الإسرائيلى السرى داخل أدراج الموساد (فيديو)

قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كتاب "مشروع إسرائيل" هو كتاب سري يحتوي على مجموعة من الأكاذيب والمعلومات المضللة، ويهدف إلى التأثير على وعي الجمهور وتبرير العنف والقتل الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف حسن، في لقائه التليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن نتنياهو لم يلتزم بما جاء في الكتاب وأعلن عن رفضه حل الدولتين، وأن المعركة الراهنة هي حرب بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وواصل: "هذا الكتاب سري للغاية وغير مصرح بنشره، وتم تأليفه في عام 2009، كما أطلق عليه لقب "كتاب الخداع"، وبعد كتابته تم تسليمه للحكومة الإسرائيلية، كما أنه مكتوب بعناية فائقة ليكون معجمًا إعلاميًا ودليلًا في أساليب التأثير على وعي الجمهور".