لحظة اقتحام الفنان سامح حسين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" (فيديو)

اقتحم الفنان سامح حسين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" خلال تقديم فقرة "مطبخ الستات"، وذلك من خلال إخبار المشاهدين بتفاصيل برنامجه الجديد على فضائية cbc.

وقال الفنان سامح حسين، إنه انضم لقائمة مقدمي برامج "سي بي سي"، حيث يقدم برنامجين الأول على شاشة القناة التليفزيونية قريبًا، وبرنامجًا آخر ديجيتال على صفحة القناة وتبدأ أولى حلقاته اعتبارًا من الغد.

تفاصيل برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”

يسلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، الضوء على منح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مرشحي الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية وقت الذروة لطرح برنامجهم الانتخابي.