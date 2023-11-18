الستات ما يعرفوش يكدبوا| أعرف سبب تسمية "زنقة الستات" بهذا الاسم

سلط برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، الضوء على أشهر الأسواق في الإسكندرية "زنقة الستات"، حيث تم إعداد تقرير عن السوق الأشهر في عروس البحر الأبيض المتوسط.

قال أحد التجار القدماء بسوق "زنقة الستات" لكاميرا الستات ما يعرفوش يكدبوا، إن السبب في تسميته بهذا الاسم، نسبة للخواجة اليهودي "ستات" أحد تجار الخردوات، ولهذا سمي بذلك الأسم.

وأضاف أحد التجار، أن أشهر المنتجات التي تباع بالسوق، هي منتجات تجهيز العرائس والإكسسوارات، الأمر الذي جعله سوقا أكثر رواده من النساء.

تفاصيل برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا":

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، يلقي الضوء على منح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية وقت الذروة لطرح برنامجهم الإنتخابي.