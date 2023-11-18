السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"انهارت بالبكاء".. سلوى عثمان تروى الأيام الأخيرة فى حياة والدها قبل وفاته (فيديو)

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن والدها أصيب بجلطة منذ سنتين، وتم إيقاف الجلطة في المستشفي، ولكن تركت بعض الآثار الجانبية في قدمه ويده.

وأضافت سلوى عثمان وهي منهارة من البكاء خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أنه مع الأدوية تحسنت حالة والدها، مشيرة إلى أنه كان في آخر أيامه يدرس بالأكاديمية.

وأشارت الفنانة سلوى عثمان، إلى أن منذ 25 يومًا، جاءت له الجلطة بشكل مضاعف، حيث أوصاها على نفسها قائلة: "لقيته بيقولي خلي بالك من نفسك يا سلوي".

وتابعت حديثها، أنه طلب زيارتها، وخلال رحلة سفره من الإسكندرية إلى القاهرة كانت تتواصل معه تليفونيًا ومع السائق المخصص له، مضيفة أنه تعرض للوعكة الصحية الأخيرة فور وصوله، حيث اتصلت بنقيب الممثلين أشرف زكي، والذي نصحها بالتوجه لدار ضيافة كبار الفنانين، ولكن تدهورت الحالة وتوفى بعدها. 

سلوى عثمان الفنانة سلوى عثمان الستات مايعرفوش يكدبوا cbc فضائية CBC

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