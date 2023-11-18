السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تقف على مسافة واحدة لمرشحي الرئاسة".. مذيعي الستات مايعرفوش يكدبوا يتوجهون بالشكر لـ"المتحدة"

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، الضوء على منح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية وقت الذروة لطرح برنامجهم الإنتخابي.

وشكرت مذيعة البرنامج منى عبد الغني، الشركة المتحدة، مشيرة أن الشركة تقف على مسافة واحدة من الجميع، في ظل اقتراب مارثوان الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى التغطية الشاملة لكافة المؤتمرات لكل المرشحين.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

الستات مايعرفوش يكدبوا تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا فضائية CBC الشركة المتحدة

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